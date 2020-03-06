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كُتّاب وآراء
"مكافحة العصابات" توقف مروج خمور بأكادير
تمكنت عناصر الفرقة الولائية لمكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، مساء الخميس، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 36 و40 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج الخمور بدون ترخيص.
وأفاد مصدر أمني مسؤول بأنه جرى توقيف المشتبه فيهما خلال عملية أمنية بحي "سيدي يوسف" بأكادير، حيث مكنت عملية التفتيش التي أنجزت داخل مسكن أحدهما من حجز 620 قنينة من الخمور من مختلف الأنواع، و50 لترا من مسكر ماء الحياة، وكمية من مخدر الشيرا.
وتم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.