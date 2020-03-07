حجز كيلوغرامات من "الحشيش" في مدخل أكادير‬

رشيد بيجيكن من أكادير

أفلحت عناصر كوكبة الدراجات النارية التابعة لسرية الدرك الملكي بأكادير، الجمعة، بمدخل مدينة أكادير على مستوى أمسكرود بالطريق السيار، في اكتشاف أزيد من عشرة كيلوغرامات من مخدر الشيرا، كانت مخبأة بعناية داخل سيارة نفعية قادمة من إحدى مدن الشمال.

وجاء التدخل الأمني على إثر تفعيل المصالح الدركية لمراقبة اعتيادية للمركبة، حيث ارتاب أحد عناصر الدرك في تصرفات السائق، بعد أن بدا مرتبكا؛ وهو ما أفضى إلى إجراء تفتيش دقيق انتهى باكتشاف أزيد من عشرة كيلوغرامات من الشيرا مخبأة أسفل مقعد السائق.

ووُضع السائق تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تُشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ملابسات القضية وامتداداتها المحتملة، إلى جانب حجز المركبة ومبالغ مالية كانت بحوزة السائق.

يُشار إلى أن المصالح الدركية بأكادير سبق أن حجزت، في عملية مماثلة، نهاية الأسبوع الماضي، بمدخل المدينة، نحو 40 كيلوغراما من مخدر الشيرا، كان سائق سيارة نفعية ينوي تمريرها إلى الجنوب، حيث جرى توقيفه وتقديمه فيما بعد على أنظار القضاء، كما حُجزت سيارته والمخدرات المُكتشفة بداخلها.