24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:21
|07:46
|13:43
|16:58
|19:32
|20:47
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مدير "ألزا" يرمي كرة "حافلات الخردة" في مرمى مسؤولي البيضاء
- حجز كيلوغرامات من "الحشيش" في مدخل أكادير
- الفيروسات المستجدة
- "كورونا" يبتعد عن صلاة الجمعة .. والخطيب يربط الغيث بالدعاء
- استدعاء طبيب جرّاح في قضية "قضم أصبع امرأة"
وزارة التربية توصي بإجراءات للوقاية من "فيروس كورونا" بالجامعات (5.00)
الرئيس الموريتاني: نعترف بـ"جمهورية البوليساريو".. وموقفنا ثابت (5.00)
- الرئيس الموريتاني: نعترف بـ"جمهورية البوليساريو".. وموقفنا ثابت - (334)
- مخطط مغربي يتوقع الأسوأ .. 10 آلاف إصابة بفيروس "كورونا" - (77)
- خاليلودزيتش يستدعي 49 لاعبا لتعزيز صفوف "أسود الأطلس" - (65)
- وزير الصحة يوصي المرضى باجتناب صلاة الجمعة في المساجد - (57)
- المملكة تقرر المرور إلى المرحلة الثانية من تحرير صرف الدرهم - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حجز كيلوغرامات من "الحشيش" في مدخل أكادير
أفلحت عناصر كوكبة الدراجات النارية التابعة لسرية الدرك الملكي بأكادير، الجمعة، بمدخل مدينة أكادير على مستوى أمسكرود بالطريق السيار، في اكتشاف أزيد من عشرة كيلوغرامات من مخدر الشيرا، كانت مخبأة بعناية داخل سيارة نفعية قادمة من إحدى مدن الشمال.
وجاء التدخل الأمني على إثر تفعيل المصالح الدركية لمراقبة اعتيادية للمركبة، حيث ارتاب أحد عناصر الدرك في تصرفات السائق، بعد أن بدا مرتبكا؛ وهو ما أفضى إلى إجراء تفتيش دقيق انتهى باكتشاف أزيد من عشرة كيلوغرامات من الشيرا مخبأة أسفل مقعد السائق.
ووُضع السائق تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تُشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ملابسات القضية وامتداداتها المحتملة، إلى جانب حجز المركبة ومبالغ مالية كانت بحوزة السائق.
يُشار إلى أن المصالح الدركية بأكادير سبق أن حجزت، في عملية مماثلة، نهاية الأسبوع الماضي، بمدخل المدينة، نحو 40 كيلوغراما من مخدر الشيرا، كان سائق سيارة نفعية ينوي تمريرها إلى الجنوب، حيث جرى توقيفه وتقديمه فيما بعد على أنظار القضاء، كما حُجزت سيارته والمخدرات المُكتشفة بداخلها.