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الرئيسية | حوادث | الشذوذ يجر شخصين إلى الحبس النافذ بتزنيت

الشذوذ يجر شخصين إلى الحبس النافذ بتزنيت

الشذوذ يجر شخصين إلى الحبس النافذ بتزنيت
مصطفى البكار من تزنيت
السبت 07 مارس 2020 - 11:15

قضت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، بإدانة شخصين يتحدران من جماعة بونعمان بالحبس النافذ والغرامة، بعد متابعتهما في قضية متعلقة بالشذوذ الجنسي والسكر العلني البين.

وأدانت هيئة الحكم المتهم الأول البالغ من العمر 70 سنة بستة أشهر حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 500 درهم؛ فيما حكمت على المتورط الثاني، وهو شاب عمره 18 سنة توبع في حالة سراح، بشهرين اثنين حبسا نافذين وغرامة مالية محددة في 500 درهم.

وكانت عناصر الدرك الملكي للمركز القضائي بتزنيت تمكنت من توقيف الظنينين وهما في حالة سكر متقدم ومتلبسين بممارسة شذوذهما الجنسي على مستوى شاطئ أكلو.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Alfonso السبت 07 مارس 2020 - 11:26
على المصلحه القضائيه او السلطات المختصه ان تتكتم على مثل هذه الاحكام اذا كانت ستكون هكذا لاننا كشعب غيور على قيمه ننتظر ان تكون عقوبة صارمه في حق مثل هؤلاء لكن في الاخير نرى ان العقوبه 500dh غرامه ومتابعه في حالة سراح هل مثل هذه العقوبات ستكون رادعة ???????
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