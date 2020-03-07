الشذوذ يجر شخصين إلى الحبس النافذ بتزنيت

مصطفى البكار من تزنيت

قضت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، بإدانة شخصين يتحدران من جماعة بونعمان بالحبس النافذ والغرامة، بعد متابعتهما في قضية متعلقة بالشذوذ الجنسي والسكر العلني البين.

وأدانت هيئة الحكم المتهم الأول البالغ من العمر 70 سنة بستة أشهر حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 500 درهم؛ فيما حكمت على المتورط الثاني، وهو شاب عمره 18 سنة توبع في حالة سراح، بشهرين اثنين حبسا نافذين وغرامة مالية محددة في 500 درهم.

وكانت عناصر الدرك الملكي للمركز القضائي بتزنيت تمكنت من توقيف الظنينين وهما في حالة سكر متقدم ومتلبسين بممارسة شذوذهما الجنسي على مستوى شاطئ أكلو.