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الرئيسية | حوادث | أمن برشيد يفكك عصابة مختصة في السرقة‎

أمن برشيد يفكك عصابة مختصة في السرقة‎

أمن برشيد يفكك عصابة مختصة في السرقة‎
إبراهيم الحافظون من سطات
الجمعة 06 مارس 2020 - 18:05

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة برشيد، الجمعة، ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و26 سنة، وهم من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.

مصادر هسبريس أفادت بأن إيقاف المشتبه فيهم جاء على خلفية الأبحاث المكثفة، التي تمت مباشرتها عقب تسجيل قضايا اعتراض السبيل والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، والتي قادت إلى تحديد هوية المشتبه فيهم قبل إيقافهم وحجز مجموعة من الهواتف النقالة والمبالغ المالية المتحصلة من نشاطهم المحظور.

وأمرت النيابة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات بالاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي؛ للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، قبل عرضهم على ممثل الحق العام لاتخاذ المتعيّن في حق كل واحد منهم.

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