شرطة مراكش توقف 66 شخصا بسبب السرقة‎

إبراهيم مغراوي من مراكش

تمكنت مصالح المنطقة الأمنية المدينةـ جليز التابعة لولاية أمن مراكش، منذ فاتح يناير وإلى غاية 10 من شهر فبراير الماضي، من إيقاف 66 شخصاً متلبساً باقتراف سرقات موزعة بين البسيطة أو تلك الموصوفة بجناية.

وقد أفلحت المصالح الأمنية ذاتها، خلال الفترة المذكورة، في إحباط 17 محاولة سرقة وإيقاف 19 متورطاً في شأنها، وفق مضمون بلاغ توصلت به هسبريس من خلية التواصل لولاية أمن مراكش.

وتأتي هذه العمليات الأمنية "في سياق مقاربة متقدمة في تدبير الشأن الأمني، تعتمدها ولاية أمن مراكش، لتحقيق الضبط المجالي لمختلف قطاعات المدينة"، وفق تعبير البلاغ الصادر عن الخلية سالفة الذكر.

وواصلت الوثيقة: "سيستمر العمل وفق التوجه نفسه بغية تحقيق الأهداف المسطرة والمستلهمة من توجيهات مديرية الأمن الوطني، الرامية إلى محاربة الجريمة بشتى أصنافها وجرائم السرقة بشكل خاص، سواء في حق سكان المدينة أو زوارها المغاربة والأجانب".