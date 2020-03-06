الدرك ينهي النشاط الإجرامي لـ"أكفاي" بالدراركة‬

رشيد بيجيكن من أكادير

تمكّنت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي الدراركة، ضواحي أكادير، من إيقاف أحد الضالعين في قضايا إجرامية متعدّدة، يُلقّب بـ"أكفاي"، على إثر كمين نصبته له العناصر الدركية، انتهى بضبطه خلال ليلة ماجنة رفقة شخصين آخريِن وفتاتيْن، بأحد المنازل بمنطقة "أزراراك".

ويُشكل الموقوف موضوع عشرات مذكرات البحث، صادرة عن مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني بمناطق عديدة بسوس، لنشاطه الإجرامي المتعدّد، الذي يهم ترويج الممنوعات واعتراض السبيل والسرقة بالعنف والضرب والجرح.

ووضع الموقوف، الذي روّع ساكنة الدراركة ونواحيها، برفقة الفتاتين وغريميه، تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تُشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث معهم حول التهم المنسوبة إليهم.

وأشادت فعاليات محلية، ضمن إفادات لجريدة هسبريس الإلكترونية، بهذه العملية الأمنية، التي "مكّنت من إراحة الساكنة المحلية من إجرام الموقوف"، منوهة في الآن نفسه بـ"التدخلات الأمنية الاستباقية لمصالح درك الدراركة، الرامية إلى التصدي لمختلف مظاهر الجريمة، واستتباب الأمن، رغم الإكراهات المتعددة".