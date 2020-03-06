كيلوغرام من مخدر الكوكايين يورط شابا بطنجة

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الجمعة، شخصا يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة كيلوغرام واحد و160 غرام من مخدر الكوكايين.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات تنقيط المشتبه فيه بقاعدة بيانات المديرية العامة للأمن الوطني أوضحت أنه يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية من طرف الشرطة القضائية بمدينة طنجة لتورطه في ترويج المخدرات على الصعيد الدولي، فيما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزله عن حجز كيلوغرام واحد و160 غراما من مخدر الكوكايين وكمية من مخدر الشيرا، علاوة على خمسة موازين إلكترونية وسبعة هواتف محمولة وسيارة خفيفة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.

وتندرج هذه العملية في سياق المجهودات الأمنية المتواصلة والمشتركة بين مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك لمكافحة الاتجار والتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.