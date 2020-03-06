الوقاية المدنية تنقذ شابا حاول الانتحار بالناظور

هسبريس من النّاظور

تمكّنت عناصر من الوقاية المدنيّة، مساء اليوم، من إنقاذ حياة شابّ حاول وضع حدّ لحياته بإلقاء نفسه من علوّ عمارة بتجزئة "ديار عاريض" بمدينة النّاظور.

وحسب مصادر مطّلعة، فإن الجيران عاينوا محاولة انتحار الشّاب، فاتصلوا على وجه السّرعة بالوقاية المدنية التي حلّت بعين المكان، وأفلحت في ثني الشّاب عن اقتراف فعله.

وحسب إفادات استقتها هسبريس من معارف الشّاب، فإنّ الأخير يعاني من اضطرابات نفسيّة قد تكون الدّافع وراء إقدامه على وضع حدّ لحياته.