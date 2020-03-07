سرقة حلي ومجوهرات تورّط ثلاثة شبان بسطات

إبراهيم الحافظون من سطات

عرضت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن سطات، اليوم السبت، ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 17 و20 سنة، على أنظار ممثل سلطة الملاءمة بالدائرة القضائية سطات؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقات الموصوفة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن المعلومات الأولية للبحث كشفت أن المشتبه فيه الأول اقترف عملية سرقة من داخل منزل، طالت مجموعة من الحلي والمجوهرات وساعات يدوية، قبل أن تمكّن التحريات والأبحاث الميدانية المنجزة من تشخيص هويته وتوقيفه.

التحريات والأبحاث المنجزة من قبل عناصر الضابطة القضائية بسطات، على ضوء هذه القضية، أسفرت عن توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في شراء وإخفاء الأشياء المحصلة من هذه الأفعال الإجرامية، والتي جرى حجز جزء مهمّ منها؛ فضلا عن دراجتين ناريتين يشتبه في استعمالهما في ارتكاب السرقات .

وجرى وضع المشتبه فيه القاصر تحت المراقبة، في حين خضع الراشدان لتدبير الحراسة النظرية، مع الاستماع إليهما في محاضر تمهيدية، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كل واحد من المشتبه فيهم.