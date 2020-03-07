24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2107:4613:4316:5819:3220:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المغرب يضع قيودا على تصدير الكمامات الطبية‎ (5.00)

  2. هكذا نجحت سنغافورة وتايوان وفيتنام في مواجهة "فيروس كورونا" (5.00)

  3. الأكاديمية العسكرية الملكية بمكناس تعد أول فوج من النساء الضباط (5.00)

  4. كورونا.. بين الكاف والنون (5.00)

  5. تداعيات كورونا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الأمن يفكك شبكة إجرامية في سرقة المحلات بالكسر

الأمن يفكك شبكة إجرامية في سرقة المحلات بالكسر

الأمن يفكك شبكة إجرامية في سرقة المحلات بالكسر
هسبريس من الرباط
السبت 07 مارس 2020 - 15:05

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من توقيف تسعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في السرقات بالكسر من داخل محلات تجارية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن الأشخاص الموقوفين يشتبه في تورطهم في اقتراف عملية سرقة بالكسر من داخل شركة محدودة المسؤولية مساء يوم الأربعاء المنصرم، حيث استولوا على خزنة حديدية تضم شيكات ومبلغا ماليا يناهز 200 ألف درهم، كما أوضحت التحريات المنجزة تورطهم في ارتكاب سرقات مماثلة بنفس الأسلوب الإجرامي باستعمال الكسر.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز السيارة المستعملة في السرقة، وضبط أربعة سيارات أخرى يجري التحقق من وضعيتها، فضلا عن حجز معدات وأدوات تدخل في اقتراف السرقات وهي عبارة عن سيوف وأقنعة ومعدات للكسر ولوحات ترقيم مزورة، فضلا عن استرجاع مجموعة من الممتلكات المتحصلة من عمليات السرقة.

وحسب البلاغ، فقد تم إخضاع جميع المشتبه فيهم الموقوفين لبحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، وتحديد مستوى تورط كل واحد منهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن الكشف عن كل الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.