عمليات أمنية توقف 4957 شخصا في مدينة طنجة

هسبريس من الرباط

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح الأمن الوطني في مجموع المناطق الأمنية التابعة لولاية أمن طنجة، خلال الفترة الممتدة ما بين 20 يناير إلى غاية متم شهر فبراير المنصرم، عن إيقاف 4957 شخصا يشتبه في تورطهم في أفعال إجرامية؛ من بينهم 2.921 تم ضبطهم متلبسين بارتكاب جنايات وجنح مختلفة، في حين تم ضبط 2.036 شخصا كانوا يشكلون موضوع بحث على الصعيد الوطني، من ضمنهم 134 شخصا مبحوثا عنه من أجل قضايا الإجرام المقرون بالعنف.

ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن هذه العمليات الأمنية الواسعة مكنت من حجز مجموعة من المعدات والوسائل التي تدخل في ارتكاب أفعال إجرامية؛ من بينها 218 أداة حادة، وسلاح ناري وخزنتين و19 خرطوشة، وست قنينات غاز مسيل للدموع، كما تم أيضا ضبط مجموعة من الشحنات المخدرة والمحجوزات المتحصلة من عمليات إجرامية، وهي عبارة عن طنين و106 كيلوغرامات من مخدر الشيرا، و528 غراما من الكوكايين، و179 غراما من الهيروين، و7.321 قرصا مخدرا، و126 هاتفا محمولا، علاوة على 36 مركبة، وطائرتين مسيرتين Drones.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم تعزيز هذه العمليات الأمنية المكثفة بتدابير داعمة سواء على مستوى الأمن الطرقي أو إجراءات التقنين، إذ تم الحرص على ضمان التطبيق السليم لمدونة السير والجولان من خلال تحرير محاضر المخالفات في حق 10.594 من مستعملي الطريق، وتشديد المراقبة في السدود الأمنية؛ وهو ما مكن من مراقبة 7.561 مركبة، وإيقاف 48 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات للبحث في قضايا إجرامية مختلفة.

وعلى مستوى إجراءات التقنين التي تستهدف ضمان احترام المحلات العمومية والمؤسسات السياحية للقوانين واللوائح التنظيمية السارية المفعول، فقد جرى تسجيل 86 مخالفة، وتطبيق القوانين ذات الصلة على جميع المخالفين.

وحسب البلاغ دائما، فقد شاركت في تنفيذ هذه العمليات الأمنية الهادفة والنوعية جميع فرق الشرطة القضائية والأمن العمومي والاستعلامات العامة بولاية أمن طنجة، مدعومة بعناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومجموعة التدخل السريع التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.