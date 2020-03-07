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كُتّاب وآراء
إيقاف متشرد للاشتباه في قتل صديقه بمدينة مكناس
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 33 سنة، يعيش حالة التشرد، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد بواسطة أداة حادة.
وكان المشتبه فيه، وفق ما أورده مصدر أمني لهسبريس، قد اعتدى على شخص يعيش بدوره حالة التشرد، بواسطة أداة حادة؛ وهو ما أفضى إلى وفاته، بسبب خلاف عرضي بينهما أثناء جلسة خمرية بمنطقة مجاورة لحي "بلقاري" بمدينة مكناس.
المصدر ذاته أوضح أن الأبحاث والتحريات المنجزة حول هذه القضية أسفرت عن تشخيص هوية مرتكب هذه الأفعال الإجرامية وإيقافه.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ لتحديد أسباب وظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، يضيف مصدر الجريدة.