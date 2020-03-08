حجز كمية مهمة من "إكليل الجبل" معدة للتهريب

هسبريس من ميدلت

تمكنت مصالح المديرية الإقليمية للمياه والغابات بميدلت من حجز أزيد من 30 كيسا من إكليل الجبل (الأزير)، كانت معدة للتهريب بمنطقة تيزي نتلغمت، وفق ما كشفه مصدر مسؤول بالمياه والغابات.

وأفاد المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، بأن المصالح ذاتها تمكنت بالمناسبة من ضبط 40 رأسا من الغنم قام صاحبها برعيها بمحيط التشجير الممنوع من الرعي بتاطوين، وتم تحرير محضر رسمي في الموضوع في انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة والمعمول بها في مثل هذه القضايا.

وتأتي هاتان العمليتان في إطار المجهودات التي تبذلها دارة المياه والغابات للتصدي لكل أنواع المخالفات على صعيد الإقليم، يضيف المصدر المسؤول ذاته، الذي أبرز "أن مصالح المياه والغابات، بتنسيق مع السلطات المحلية والدرك الملكي، تقوم بتدخلات عديدة من أجل حماية "إكليل الجبل" من الاستنزاف نتيجة الاستغلال من طرف مافيات التهريب"، بتعبيره.