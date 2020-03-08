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الرئيسية | حوادث | نقل "طابا" في سيارة أجرة يجّر شخصا إلى المحكمة

نقل "طابا" في سيارة أجرة يجّر شخصا إلى المحكمة

نقل "طابا" في سيارة أجرة يجّر شخصا إلى المحكمة
إبراهيم مغراوي
الأحد 08 مارس 2020 - 06:45

قدمت سرية درك إمنتانوت بإقليم شيشاوة أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية شخصا متورطا في نقل كمية كبيرة من مادة مخدرة.

وكانت عناصر الدرك الملكي بإمنتانوت أوقفت المعني بالأمر بسد قضائي بمدخل جماعة انفيفة بإقليم شيشاوة، بعدما أخضعت سيارة أجرة كان يحجز بها مقعدا للتفتيش.

وكشفت عملية تفتيش هذه السيارة التي انطلقت من جماعة سيدي المختار في اتجاه مدينة أكادير، عن وجود 40 كيلوغراما من مخدر "طابا".

وأخضعت عناصر الدرك الملكي منزل المشتبه به في جماعة سيدي المختار، لعملية التفتيش بحثا عن المزيد من هذه الممنوعات التي كانت بحوزته بدون ترخيص.

وعلى إثر ضبطه متلبسا بنقل هذه المادة المخدرة، نُقل الظنين إلى مركز الدرك الملكي بإمنتانوت، مع فتح محضر قانوني بتعليمات من النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية لإمنتانوت.

وخلال التحقيق، اعترف الموقوف نفسه، الذي يبلغ من العمر 41 سنة، بالجهة التي قامت بتزويده بهذه المادة الممنوعة.

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