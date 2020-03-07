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كُتّاب وآراء
تهريب الكوكايين يورط مغربيا في ميناء ثغر سبتة
أوقفت عناصر الحرس المدني الإسباني بميناء سبتة المحتلة، اليوم السبت، شخصا يبلغ من العمر 37 سنة، ينحدر من المغرب ويفد من الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، متلبسا بحيازة ما يقارب 7 كيلوغرامات من مخدر الكوكايين.
الموقوف يحمل بطاقة إقامة في بلجيكا، وقد عثر خلال عملية تفتيش ومراقبة معتادة على كمية من الكوكايين مقسمة على ست كتل، كانت مخبأة بتجاويف داخل سيارته، مضيفة أن الكمية المضبوطة كانت موجهة لتزويد السوق السوداء المحلية بسبتة المحتلة، وكذلك المغرب.
عناصر الأمن الإسباني قامت بحجز كمية المخدر وسيارة الموقوف، وأحالته على المصالح الأمنية المختصة لمباشرة التحقيق معه حول حيثيات العملية، في انتظار عرضه أمام أنظار القضاء.