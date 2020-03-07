24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2107:4613:4316:5819:3220:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المغرب يضع قيودا على تصدير الكمامات الطبية‎ (5.00)

  2. الكوارث.. وسؤال إنسانية أو همجية العقل البشري؟! (5.00)

  3. هكذا نجحت سنغافورة وتايوان وفيتنام في مواجهة "فيروس كورونا" (5.00)

  4. كورونا.. بين الكاف والنون (5.00)

  5. في معنى وجدوى فاعلية الشباب داخل النموذج التنموي الجديد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | تهريب الكوكايين يورط مغربيا في ميناء ثغر سبتة

تهريب الكوكايين يورط مغربيا في ميناء ثغر سبتة

تهريب الكوكايين يورط مغربيا في ميناء ثغر سبتة
جمال سماحي من تطوان
السبت 07 مارس 2020 - 23:15

أوقفت عناصر الحرس المدني الإسباني بميناء سبتة المحتلة، اليوم السبت، شخصا يبلغ من العمر 37 سنة، ينحدر من المغرب ويفد من الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، متلبسا بحيازة ما يقارب 7 كيلوغرامات من مخدر الكوكايين.

الموقوف يحمل بطاقة إقامة في بلجيكا، وقد عثر خلال عملية تفتيش ومراقبة معتادة على كمية من الكوكايين مقسمة على ست كتل، كانت مخبأة بتجاويف داخل سيارته، مضيفة أن الكمية المضبوطة كانت موجهة لتزويد السوق السوداء المحلية بسبتة المحتلة، وكذلك المغرب.

عناصر الأمن الإسباني قامت بحجز كمية المخدر وسيارة الموقوف، وأحالته على المصالح الأمنية المختصة لمباشرة التحقيق معه حول حيثيات العملية، في انتظار عرضه أمام أنظار القضاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.