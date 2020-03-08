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الرئيسية | حوادث | دركيو زاوية الشيخ يفككون ورشة لتقطير "الماحيا"

دركيو زاوية الشيخ يفككون ورشة لتقطير "الماحيا"

دركيو زاوية الشيخ يفككون ورشة لتقطير "الماحيا"
حميد رزقي
الأحد 08 مارس 2020 - 07:50

تمكّنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي زاوية الشيخ من تفكيك ورشة سرية لصناعة وتقطير مسكر ماء الحياة (الماحيا) على مشارف نهر أم الربيع بمنطقة بودليت بجماعة أم البخث بإقليم بني ملال.

مصدر أمني أوضح لهسبريس أن عملية البحث عن مخبأ هذه المادة الذي كان مغايرا لما هو مألوف استغرقت وقتا طويلا، وأسفرت عن تفكيك المصنع السري وحجز حوالي طن من التين المخمر و500 لتر من (الماحيا) القابلة للاستهلاك، إلى جانب عدد من المعدات التي تستعمل لصناعة هذا المسكر المحظور؛ ضمنها أسلاك نحاسية و06 قنينات غاز من الحجم الصغير، وبراميل بلاستيكية.

وأضاف المصدر ذاته، أن الحملة الأمنية تندرج في إطار الحملات الاعتيادية التي تقوم بها عناصر الدرك الملكي بزاوية الشيخ، بتنسيق مع القيادة الإقليمية والجهوية، من أجل محاربة تجار هذا النوع من السموم الذين يختبؤون بمناطق وعرة بضفاف نهر أم الربيع، مشيرا إلى أن المركز ذاته سبق له أن فكك ورشات سرية لإعداد مسكر ماء الحياة (الماحيا) بالمنطقة نفسها.

جدير بالذكر أن العناصر الأمنية ذاتها سهرت على إتلاف الكمية المحجوزة من التين المخمر ومسكر الماحيا، بالمكان ذاته، وواصلت البحث عن المشتبه تورطهم في صناعة هذا المسكر التقليدي بالمنطقة.

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