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الرئيسية | حوادث | مغربيّ وإسباني يحاولان تهريبَ الحشيش من مليلية

مغربيّ وإسباني يحاولان تهريبَ الحشيش من مليلية

مغربيّ وإسباني يحاولان تهريبَ الحشيش من مليلية
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 08 مارس 2020 - 13:25

تمكّنت عناصر الحرس المدني الإسباني بمدينة مليلية المحتلّة من توقيف شخصين، في عمليّتين متفرّقتين، كانا بصدد تهريب كمية مهمّة من "الحشيش".

واستهدفت العملية الأولى مغربيّا يبلغ من العمر 22 سنة، قاطن بالمدينة ذاتها وكان في طريقه إلى سفينة متجهة إلى ألميريا، عثرت لديه على أزيد من كيلوغرام ونصف من "الحشيش" ملفوف بضمادات طبية حول جسده.

العملية الثانية تمكّنت خلالها عناصر الحرس المدني الإسباني بمطار الثغر السليب من توقيف شاب إسباني وبحوزته كمية من المخدرات داخل أمتعته.

وأُحِيل الموقوفان على البحث والتّحقيق في انتظار تقديمهما للعدالة بتهم التّهريب والاتّجار بمواد محظورة.

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