24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:19
|07:45
|13:43
|16:58
|19:33
|20:47
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- غياب سلع صينية بسبب "كورونا" يشل "درب عمر" بالدار البيضاء
- تجفيف وتثمين التين
- سياقة الحافلات بنون النسوة
- ارتفاع سعر الكمامات
- هكذا تُوظف فتاوى دينية لخدمة السياسة في منطقة الشرق الأوسط
في معنى وجدوى فاعلية الشباب داخل النموذج التنموي الجديد (5.00)
مغاربة إيطاليا يلتزمون الحيطة ويؤيدون دعوات "حظر السفر" للبلاد (5.00)
الحكومة تشرع في نزع ملكية الأراضي لفائدة "بُراق مراكش أكادير" (5.00)
- الوداد يفلت من "الساحلي" ويتأهل إلى نصف نهائي "أبطال إفريقيا" - (105)
- الرجاء يتصدى لعاصفة مازيمبي ويبلغ نصف نهائي "أبطال إفريقيا" - (97)
- عصيد يرفض "محاصرة الحداثيين" وإغراق الجامعات بـ"المشعوذين" - (63)
- رصيف الصحافة: الشرطة القضائية تبحث عن شباط في مدينة فاس - (57)
- هذه احتياطات ومعلومات جديدة تتيح تفادي العدوى بـ"فيروس كورونا" - (40)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مغربيّ وإسباني يحاولان تهريبَ الحشيش من مليلية
تمكّنت عناصر الحرس المدني الإسباني بمدينة مليلية المحتلّة من توقيف شخصين، في عمليّتين متفرّقتين، كانا بصدد تهريب كمية مهمّة من "الحشيش".
واستهدفت العملية الأولى مغربيّا يبلغ من العمر 22 سنة، قاطن بالمدينة ذاتها وكان في طريقه إلى سفينة متجهة إلى ألميريا، عثرت لديه على أزيد من كيلوغرام ونصف من "الحشيش" ملفوف بضمادات طبية حول جسده.
العملية الثانية تمكّنت خلالها عناصر الحرس المدني الإسباني بمطار الثغر السليب من توقيف شاب إسباني وبحوزته كمية من المخدرات داخل أمتعته.
وأُحِيل الموقوفان على البحث والتّحقيق في انتظار تقديمهما للعدالة بتهم التّهريب والاتّجار بمواد محظورة.