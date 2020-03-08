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كُتّاب وآراء
تسجيل يجر مستشارا جماعيا إلى سجن آيت ملول
أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في أكادير بإيداع عضو بالمجلس الجماعي لكلميم السجن المحلي آيت ملول، ومتابعته في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية الاشتباه في تورطه ضمن قضية تسجيل صوتي تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، يزعم فيه أحد الأشخاص قدرته على التدخل لحل قضايا معروضة على أنظار القضاء.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بمدينة كلميم أوقفت المعني بالأمر، وقد جرى وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.
يأتي هذا الإجراء بعد بلاغ سابق، للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، ورد فيه إن النيابة العامة فتحت بحثا قضائيا للوقوف على حقيقة الادعاءات المضمنة في التسجيل الصوتي وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.