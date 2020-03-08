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الرئيسية | حوادث | انفجار لغم أرضي يسلب حياة عسكرييْن بالجزائر

انفجار لغم أرضي يسلب حياة عسكرييْن بالجزائر

انفجار لغم أرضي يسلب حياة عسكرييْن بالجزائر
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 08 مارس 2020 - 16:30

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر بأن عسكريين اثنين، برتبة عريف، قتلا اثر انفجار لغم أرضي محلي الصنع بولاية الشلف.

وقالت الوزارة، في بيان ، إن ذلك جرى خلال عملية بحث وتمشيط نفذتها مفرزة للجيش بمنطقة بني بوعتاب، في الولاية المذكورة.

وأكد رئيس أركان الجيش الجزائري بالنيابة، اللواء السعيد شنقريحة، أن الجيش سيواصل جهوده في ملاحقة المجرمين أينما وجدوا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Mosi الأحد 08 مارس 2020 - 16:37
إنا لله و إنا إليه راجعون.
الله يرحمهم و يتقبلهم في زمرة الشهداء و الصالحين و يرزق اهلهم و دويهم الصبر و السلوان.
افراد الجيش الجزائري ابناء الشعب اخوة لنا و مايكربهم يحزننا.
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5
2 - الحمد لله الأحد 08 مارس 2020 - 16:39
الله يرحمهم ورزق دويهم الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون
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3 - Karim الأحد 08 مارس 2020 - 17:03
انا لله وانا اليه راجعون قدر الله ماشاء
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