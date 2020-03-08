انفجار لغم أرضي يسلب حياة عسكرييْن بالجزائر

هسبريس ـ مُتابعة

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر بأن عسكريين اثنين، برتبة عريف، قتلا اثر انفجار لغم أرضي محلي الصنع بولاية الشلف.

وقالت الوزارة، في بيان ، إن ذلك جرى خلال عملية بحث وتمشيط نفذتها مفرزة للجيش بمنطقة بني بوعتاب، في الولاية المذكورة.

وأكد رئيس أركان الجيش الجزائري بالنيابة، اللواء السعيد شنقريحة، أن الجيش سيواصل جهوده في ملاحقة المجرمين أينما وجدوا.