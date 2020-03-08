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الرئيسية | حوادث | شخصان يستهدفان دركيّين بالحجارة في قصبة تادلة

شخصان يستهدفان دركيّين بالحجارة في قصبة تادلة

شخصان يستهدفان دركيّين بالحجارة في قصبة تادلة
حميد رزقي من الفقيه بن صالح
الأحد 08 مارس 2020 - 14:56

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي قصبة تادلة، اليوم الأحد، من إيقاف سيارة ذات صفائح مزورة وحجز ما لا يقل عن 460 كيلوغراما من مسحوق طابا كانت في طريقها إلى الأسواق الداخلية للمملكة.

وأفاد مصدر أمني هسبريس بأن العملية تمت باستهداف سيارة خفيفة حاولت تجاوز سد قضائي للدرك الملكي، بضواحي أولاد اسعيد بإقليم بني ملال، ما استنفر عناصر الدورية الدركية التي تعرضت لمقاومة شرسة عن طريق الرشق بالحجارة من طرف شخصين كانا على متن السيارة تمكنا من الفرار.

وكانت العناصر الدركية ذاتها قد أوقفت شاحنة بالطريق الجهوية رقم 308 الرابطة بين الفقيه بن صالح وتادلة، على مستوى قيادة وجماعة أولاد اسعيد الواد دائرة قصبة تادلة، محملة بحوالي طنين من السلع المهربة ونحو 600 عجلة مطاطية، أي ما قيمته تقريبا 120 مليون سنتيم.

كما حجزت دورية مماثلة طنا و390 كيلوغراما من نبتة إكليل الجبل (الأزير)، وأوقفت السائق ومرافقه اللذين حاولا إرشاء الدورية بمبلغ مالي بلغ 3900 درهم.

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