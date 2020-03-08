نشاط "الجن" الإجرامي يصل إلى النهاية بغفساي

رشيد الكويرتي من فاس

تمكنت مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بغفساي، الأحد، من توقيف "ع. م" الملقب بـ"الجن"، الذي كان يشكل موضوع خمس مذكرات بحث من أجل قضايا جنائية عدة، وذلك من داخل السوق الأسبوعي بني زروال؛ ضواحي غفساي.

وبحسب ما أوردته مصادر هسبريس فإن الشخص الموقوف، المزداد سنة 1993، كان مبحوثا عنه منذ سنة 2018 للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالاغتصاب تحت التهديد، والهجوم على مسكن الغير، والسرقة الموصوفة، واعتراض سبيل المارة باستعمال السلاح الأبيض.

وقد تم وضع المعني بالأمر، بأمر من مصالح النيابة العامة المختصة، تحت تدبير الحراسة النظرية قصد البحث التمهيدي، وذلك في انتظار تقديمه أمام أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس.