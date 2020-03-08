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الرئيسية | حوادث | درك الفقيه بن صالح يفكك معملا سريا للماحيا‎

درك الفقيه بن صالح يفكك معملا سريا للماحيا‎

درك الفقيه بن صالح يفكك معملا سريا للماحيا‎
حميد رزقي من الفقيه بن صالح
الأحد 08 مارس 2020 - 15:25

تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالفقيه بن صالح، أمس السبت، من تفكيك ورشة لتقطير مسكر ماء الحياة (ماحيا) وبيع المخدرات، وذلك على ضفاف نهر أم الربيع على مستوى دوار المغارير التابع للجماعة الترابية دار ولد زيدوح.

وأفادت مصادر هسبريس بأن العملية أسفرت عن حجز حوالي طن من التين المجفف (الشريحة) وقنطار من مخدر الكيف سنابل و30 كيلوغراما من التبغ المهرب (طابا) وكمية قليلة من مخدر الشيرا، فضلا عن بعض الأدوات التي توظف في تحضير مسكر ماء الحياة، منها قنينات للغاز من الحجم الكبير وأنابيب نحاسية ومعدات أخرى.

وذكرت المصادر ذاتها أن الدورية لم تتمكن من توقيف المشتبه فيه الذي لاذ بالفرار على متن دراجة نارية مستغلا وعورة التضاريس وكثافة الأشجار.

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