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الرئيسية | حوادث | مادة سامة تنهي حياة ستينية نواحي البروج

مادة سامة تنهي حياة ستينية نواحي البروج

مادة سامة تنهي حياة ستينية نواحي البروج
إبراهيم الحافظون من سطات
الأحد 08 مارس 2020 - 23:25

أفادت مصادر هسبريس بأن سيدة ستينية توفيت اليوم الأحد بقسم الإنعاش بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، متأثرة بمضاعفات مادة سامة تناولتها بمسقط رأسها بمنطقة بني خلوك دائرة البروج، إقليم سطات، في انتظار نتائج التشريح الطبي والبحث القضائي المفتوح في الحادث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الهالكة "م. ب" أرملة، لها أبناء، مزدادة سنة 1960 بدوار لمزاوكة بني خلوك بني مسكين الغربية، نقلت على وجه السرعة بواسطة سيارة إسعاف تابعة للخدمات الاجتماعية للجماعة الترابية بني خلوك، في وضع صحي حرج، بعد اكتشاف قارورة مادة سامة بجانبها، وهو ما يرجح إقدامها على الانتحار لأسباب اجتماعية.

ووفق مصادر طبية، فإن قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي بسطات استقبل سيدة ستينية في حالة غيبوبة بعد تقيّئها، حيث قرر الطبيب المداوم، بتنسيق مع طبيب الإنعاش، إحالتها على قسم العناية المركزة قصد إنقاذ حياتها، إلاّ أنها توفيت ساعات بعد ذلك.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية بعاصمة الشاوية بتحويل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات، مع إخضاعها للتشريح لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، وتحرير نتائجه على شكل تقرير طبي لاستثماره في البحث القضائي المفتوح من قبل الضابطة القضائية لكشف جميع الظروف المحيطة بالحادث.

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