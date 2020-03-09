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الرئيسية | حوادث | ترويج الكحول يوقف ستينيا بالفقيه بن صالح

ترويج الكحول يوقف ستينيا بالفقيه بن صالح

ترويج الكحول يوقف ستينيا بالفقيه بن صالح
حميد رزقي من الفقيه بن صالح
الاثنين 09 مارس 2020 - 05:25

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي دار ولد زيدوح، الأحد، من توقيف شخص في الستينات من العمر بـ"الدوار جديد" بمدينة الفقيه بن صالح، وذلك بشبهة ترويج وتسويق مشروبات كحولية.

وأفادت مصادر هسبريس بأن العملية جاءت على إثر بحث دقيق مع شخص مستهلك للخمور كانت دورية للدرك بدار ولد زيدوح قد أوقفته، ليلة السبت، وبحوزته مشروبات كحولية ذكر أنها للمشتبه فيه.

وأضافت المصادر ذاتها أن تفتيش منزل المعني بالأمر، الذي لديه سوابق عدلية في الاتجار بالمشروبات الكحولية، أسفر عن ضبط أزيد من 400 جعة و40 لترا من الخمر.

وقد تم الاحتفاظ بالستيني إلى جانب الشخص المستهلك تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال الإجراءات المعتادة في مثل هذه الوقائع.

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