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المخدرات توقع بإيطالييْن في قبضة أمن الناظور
الأحد 08 مارس 2020 - 21:23
تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بالمعبر الحدودي "باب مليلية" ببني أنصار من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات على متن شاحنة.
تفتيش دقيق مكن عناصر الجمارك من حجز 77 كيلوغراما من المخدرات على متن الشاحنة التي كان يقودها إيطالي كان ينوي الدخول إلى مدينة مليلية.
وقد تم خلال العملية توقيف السائق ورفيقه الإيطالي، وتسليمهما للشرطة القضائية بالناظور التي وضعتهما رهن تدابير الحراسة النظرية، وذلك تنفيذا لتعليمات النيابة العامة.