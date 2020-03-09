إحباط تهريب مخدرات من ميناء الصيد بطنجة

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، بتنسيق مع نظيرتها بتطوان، من إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات انطلاقا من ميناء الصيد البحري بمدينة طنجة.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن العناصر الأمنية تمكنت خلال العملية، التي تمت بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال أمس الأحد، من ضبط سيارتين نفعيتين تنقل الأولى 69 كيلوغراما من مخدر الشيرا، فيما الثانية كانت تحمل 65,5 كيلوغراما من نفس المادة المخدرة، والتي كانت موجهة للتحميل على متن قارب للصيد البحري يستعمل في عمليات التهريب الدولي للمخدرات، ليصل مجموع الشحنات المحجوزة إلى 135 كيلوغراما من صفائح مخدر الشيرا.

الأبحاث المنجزة أسفرت، أيضا، عن توقيف شخص بمنطقة الفنيدق نواحي مدينة تطوان، يشتبه في تورطه المباشر في تنظيم هذا النشاط الإجرامي، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل توقيف باقي شركائه بعد تحديد هوياتهم بشكل كامل.

وقد احتُفظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي محليا ودوليا.