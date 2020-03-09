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الرئيسية | حوادث | ترويج ممنوعات يدخل أربعينيا إلى سجن بتارودانت‬

ترويج ممنوعات يدخل أربعينيا إلى سجن بتارودانت‬

ترويج ممنوعات يدخل أربعينيا إلى سجن بتارودانت‬
رشيد بيجيكن من أكادير
الاثنين 09 مارس 2020 - 15:15

تمكنت فرقة التطهير التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تارودانت من توقيف شخص يبلغ من العمر 45 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإعداد وترويج الخمور التقليدية، والاتجار بالمخدرات.

وأفاد مصدر أمني بأنه جرى توقيف المشتبه فيه ضواحي مدينة تارودانت، حيث مكنت عملية التفتيش التي أنجزت داخل منزله، الذي كان يستغله كمصنع تقليدي لإعداد الخمور، من حجز ما يفوق طنا من مسكر ماء الحياة، وكميات من المواد التحضيرية والمعدات التي تستعمل في صنعه، بالإضافة إلى كميات من القنب الهندي والتبغ المهرب.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وفقا للمصدر ذاته.

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