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الرئيسية | حوادث | انقلاب "تراكتور" ينهي حياة ثلاثيني نواحي سطات

انقلاب "تراكتور" ينهي حياة ثلاثيني نواحي سطات

انقلاب "تراكتور" ينهي حياة ثلاثيني نواحي سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الاثنين 09 مارس 2020 - 17:55

أمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات، اليوم الاثنين، بإجراء معاينة طبية أو تشريح عند الاقتضاء لجثة شابّ قضى نحبه نتيجة انقلاب آلة فلاحية كان يقودها على مستوى منطقة مزورة نواحي سطات.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الشاب البالغ من العمر 33 سنة، متزوج وله ثلاثة أبناء، كان يسوق جرارا محمّلا بعلف للمواشي على مستوى دوار العروصيين كان في طريقه نحو ضفة أم الربيع بامزورة عبر مسلك ترابي، إلاّ أن انقلاب الجرار في منحدر خطير أدى إلى مصرعه في الحين.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز أولاد سعيد وممثل عن السلطة المحلية إلى عين المكان، وتمت معاينة الحادثة وتوجيه جثة الهالك نحو قسم الأموات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات ووضعها رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة لكشف ظروف وملابسات وقوع هذا الحادث.

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