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الرئيسية | حوادث | حجز طن و150 كيلوغرام من مخدر الشيرا بطنجة

حجز طن و150 كيلوغرام من مخدر الشيرا بطنجة

حجز طن و150 كيلوغرام من مخدر الشيرا بطنجة
هسبريس من الرباط
الاثنين 09 مارس 2020 - 17:34

حجزت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الاثنين، طنا و150 كيلوغرام من مخدر الشيرا مخبأة داخل مركب للصيد الساحلي بميناء الصيد البحري بمدينة طنجة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن حجز هذه الشحنات الإضافية من المخدرات يأتي في أعقاب البحث التمهيدي الذي تجريه الشرطة القضائية بمدينة طنجة على خلفية ضبط 135 كيلوغرام من مخدر الشيرا بميناء الصيد البحري، يوم أمس الأحد، والتي كانت موجهة للتهريب الدولي للمخدرات عبر المسالك البحرية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عناصر الشرطة القضائية المكلفة بالبحث في هذه القضية كانت قد أوقفت شخصا بمدينة الفنيدق، يوم أمس الأحد، للاشتباه في تورطه في تنظيم هذا النشاط الإجرامي، بينما تتواصل العمليات الأمنية المكثفة من أجل تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي محليا ودوليا، فضلا عن توقيف باقي المتورطين المفترضين فيه.

ويندرج حجز هذه الشحنات المهمة من المخدرات في سياق الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة ظاهرة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

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