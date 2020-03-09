24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1807:4413:4316:5819:3420:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. خداع المفاهيم .. أولاً "الكونية" (5.00)

  2. ساكنة مدينة بوعرفة تشارك في حملة للتبرع بالدم (5.00)

  3. الجزارة بتاء التأنيث (5.00)

  4. السعودية توقف "تقديم الشيشة" للوقاية من كورونا (5.00)

  5. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرفض "حراك الريف" وممارسة التعنيف (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | المحكمة تسجن مروج خبر وفاة مصابين بـ"كورونا"

المحكمة تسجن مروج خبر وفاة مصابين بـ"كورونا"

المحكمة تسجن مروج خبر وفاة مصابين بـ"كورونا"
هسبريس من الرباط
الاثنين 09 مارس 2020 - 19:58

قضت المحكمة الابتدائية بتطوان بسجن مروج لأخبار زائفة بشأن "فيروس كورونا" بشهرين حبسا نافدا، وغرامة 2000 درهم.

وكانت مصالح الأمن بتطوان قد أوقفت قبل أيام قليلة شابا، 24 عاما ولديه سوابق في تجارة الممنوعات، بتهمة ترويج ونشر أخبار زائفة.

وجاءت عملية إيقاف المعني إثر نشره لفيديو مطوّل على موقع "يوتيوب" يدعي فيه انتشار فيروس "كورونا" بتطوان ووفاة شخصين بسببه.

.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - لك الله يا.... الاثنين 09 مارس 2020 - 20:08
هذا في ساعة حكمتوا عليه و وجدتو ليه المسطرة و دنيا باطمة باقية تتبورد علينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
2 - said الاثنين 09 مارس 2020 - 20:09
شفتي بنادم مبيه معليه حتا كالو فمو. ضبر علا شهراين بزربا قلت ميدار. او عقليه ديال خماج هيه هدي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
45
3 - مسمار جحا الاثنين 09 مارس 2020 - 20:11
بغض النظر عما قام به هذا الشخص فقد تام إصدار حكم سريع في حقه في حين نرى قضايا تؤجل لأشهر بل لسنوات، صديقي 20 سنة و هو طالع هابط فالمحاكم باش حكمتلو المحكمة على الشخص بالإفراغ من منزله الذي يكتريه دون أن يؤدي مستحقات الكراء، لماذا التماطل في إصدار أحكام ؟؟ هل لخلق رواج للمحامون و للمحكمة بصفة عامة، 20 سنة فالمحاكم ربما تقدر تخسر أكثر من داكشي لي كتدافع عليه و هذا ما يسمى بالفساد بالمحاكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
4 - محمد الاثنين 09 مارس 2020 - 20:11
اتمنى هدا النوع من الحكم على كل من يوزع اخبار كادبة على منصات التواصل في كل المجالات الحياتية من اجل ترهيب الامة والفتنة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
40
5 - sebta zwina الاثنين 09 مارس 2020 - 20:14
واكواك الحق. هذا جزاء من يبحث عن الاثارة وزرع البلبلة والرعب والخوف من بين المواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة. جزاؤه اكثر من ذلك. لو حكم عليه باكثر لكان احسن لاعطاء العبرة للاخرين. الله يعز لحكام وخلاص.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
6 - hamza الاثنين 09 مارس 2020 - 20:14
اسيدي مزياااان،واللي زوين السرعة الفائقة في التوقيف،اتمنى فقط أن تخصوكل شرائح وطبقات المجرمين،كانشوفو ناهبي أموال الشعب لا تشملهم هاته السرعة،واذا وقفوا بعد الشبع تراهم هاربين بجزيئات اوروبية،،،المرجو النشر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
7 - المكناسي الاثنين 09 مارس 2020 - 20:22
يستحق هادا الحكم ترويج الشائعات من الشيطان ومن عمل الفتنة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.