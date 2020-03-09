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المحكمة تسجن مروج خبر وفاة مصابين بـ"كورونا"
الاثنين 09 مارس 2020 - 19:58
قضت المحكمة الابتدائية بتطوان بسجن مروج لأخبار زائفة بشأن "فيروس كورونا" بشهرين حبسا نافدا، وغرامة 2000 درهم.
وكانت مصالح الأمن بتطوان قد أوقفت قبل أيام قليلة شابا، 24 عاما ولديه سوابق في تجارة الممنوعات، بتهمة ترويج ونشر أخبار زائفة.
وجاءت عملية إيقاف المعني إثر نشره لفيديو مطوّل على موقع "يوتيوب" يدعي فيه انتشار فيروس "كورونا" بتطوان ووفاة شخصين بسببه.
.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - لك الله يا.... الاثنين 09 مارس 2020 - 20:08
هذا في ساعة حكمتوا عليه و وجدتو ليه المسطرة و دنيا باطمة باقية تتبورد علينا
2 - said الاثنين 09 مارس 2020 - 20:09
شفتي بنادم مبيه معليه حتا كالو فمو. ضبر علا شهراين بزربا قلت ميدار. او عقليه ديال خماج هيه هدي
3 - مسمار جحا الاثنين 09 مارس 2020 - 20:11
بغض النظر عما قام به هذا الشخص فقد تام إصدار حكم سريع في حقه في حين نرى قضايا تؤجل لأشهر بل لسنوات، صديقي 20 سنة و هو طالع هابط فالمحاكم باش حكمتلو المحكمة على الشخص بالإفراغ من منزله الذي يكتريه دون أن يؤدي مستحقات الكراء، لماذا التماطل في إصدار أحكام ؟؟ هل لخلق رواج للمحامون و للمحكمة بصفة عامة، 20 سنة فالمحاكم ربما تقدر تخسر أكثر من داكشي لي كتدافع عليه و هذا ما يسمى بالفساد بالمحاكم
4 - محمد الاثنين 09 مارس 2020 - 20:11
اتمنى هدا النوع من الحكم على كل من يوزع اخبار كادبة على منصات التواصل في كل المجالات الحياتية من اجل ترهيب الامة والفتنة
5 - sebta zwina الاثنين 09 مارس 2020 - 20:14
واكواك الحق. هذا جزاء من يبحث عن الاثارة وزرع البلبلة والرعب والخوف من بين المواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة. جزاؤه اكثر من ذلك. لو حكم عليه باكثر لكان احسن لاعطاء العبرة للاخرين. الله يعز لحكام وخلاص.
6 - hamza الاثنين 09 مارس 2020 - 20:14
اسيدي مزياااان،واللي زوين السرعة الفائقة في التوقيف،اتمنى فقط أن تخصوكل شرائح وطبقات المجرمين،كانشوفو ناهبي أموال الشعب لا تشملهم هاته السرعة،واذا وقفوا بعد الشبع تراهم هاربين بجزيئات اوروبية،،،المرجو النشر
7 - المكناسي الاثنين 09 مارس 2020 - 20:22
يستحق هادا الحكم ترويج الشائعات من الشيطان ومن عمل الفتنة
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