المحكمة تسجن مروج خبر وفاة مصابين بـ"كورونا"

هسبريس من الرباط

قضت المحكمة الابتدائية بتطوان بسجن مروج لأخبار زائفة بشأن "فيروس كورونا" بشهرين حبسا نافدا، وغرامة 2000 درهم.

وكانت مصالح الأمن بتطوان قد أوقفت قبل أيام قليلة شابا، 24 عاما ولديه سوابق في تجارة الممنوعات، بتهمة ترويج ونشر أخبار زائفة.

وجاءت عملية إيقاف المعني إثر نشره لفيديو مطوّل على موقع "يوتيوب" يدعي فيه انتشار فيروس "كورونا" بتطوان ووفاة شخصين بسببه.

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