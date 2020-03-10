مصرع تلميذة في حادثة سير ضواحي إقليم أزيلال

حميد رزقي

لفظت تلميذة كانت تتابع دراستها بمدرسة البحيرة بجماعة واويزغت أنفاسها الأخيرة، مساء الإثنين، في حادثة سير مروعة ضواحي تاغبالوت نايت صالح بإقليم أزيلال.

وذكرت مصادر هسبريس أن التلميذة الضحية، التي كانت تدرس قيد حياتها بالسنة الأولى ابتدائي بمدرسة البحيرة، لقيت حتفها بعد أن صدمتها سيارة بمنطقة تدعى آيت معلا بواويزغت.

وعزت المصادر ذاتها سبب الحادثة إلى غياب علامات التشوير الخاصة بالتخفيف من السرعة، مضيفة أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه الذي يحدث في المكان نفسه.

يذكر أن عناصر الدرك الملكي حلت بالمكان لفتح تحقيق في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ فيما جرى نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات.