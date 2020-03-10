حلاقّ يروج مخدرات وحبوب "الفياغرا" في شيشاوة

إبراهيم مغراوي من مراكش

أحالت المنطقة الأمنية بإقليم شيشاوة، اليوم الثلاثاء، على وكيل الملك لدى ابتدائية إمنتانوت، شخصا في عقده الخامس من أجل حيازة وترويج المخدرات وعقاقير غير مرخصة.

وتمت عملية تقديم المشتبه به بعد وضعه بأمر من النيابة العامة المختصة تحت تدابير الحراسة النظرية، لتعميق البحث التمهيدي، بحثا عن مصدر ما حجز عنده من مخدرات وحبوب الإثارة الجنسية.

وتمكنت فرقة محاربة المخدرات التابعة لهذه الدائرة الأمنية، يوم الأحد الماضي، من توقيف المعني بالأمر، الذي كان يمتهن الحلاقة للتغطية على فعله الجرمي، متلبسا بحيازة حوالي 20 حبة للإثارة الجنسية بمحله بدون ترخيص.

وأسفرت عملية تفتيش هذا المحل عن حجز قرابة ثلاثة لترات من مخدر ماء الحياة، ووسائل تستعمل في إعداد هذه المادة الممنوعة قانونا.

وكشفت عملية البحث، التي تمت بعد تسلم الموقوف دفعة جديدة من الممنوعات من مزوديه، توظيفه محله لترويج حبوب الإثارة الجنسية ومسكر ماء الحياة.