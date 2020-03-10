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كُتّاب وآراء
إحباط محاولة تهجير 9 مغاربة عبر سواحل سبتة
أحبطت عناصر البحرية الإسبانية التابعة للحرس المدني، اليوم الثلاثاء، محاولة تهجير تسعة مغاربة عبر سواحل سبتة المحتلة، كانوا على متن قارب سريع، تعود ملكيته لشخص يحمل الجنسية الإسبانية.
ووفق مصادر إعلامية محلية فإن عناصر البحرية الإسبانية "اعترضت قاربا سريعا، حوالي السادسة من صباح اليوم، وعلى متنه شخص إسباني الجنسية، وتسعة مهاجرين مغاربة تتراوح أعمارهم ما بين 25 و40 سنة".
وأضافت المصادر ذاتها أن "القارب تم رصده على بعد ثمانية أميال من 'سانتا كتالينا'، ليتم نقل الموقوفين إلى قاعدة الخدمة البحرية بالميناء الرياضي للثغر المحتل"، مشيرة إلى أن "المهاجرين التسعة حالتهم الصحية جيدة".
وباشرت السلطات الأمنية بالمدينة السليبة إجراءات تحديد هوية الموقوفين التسعة، تمهيدا لتفعيل مسطرة تسليمهم للسلطات المغربية، وفق الاتفاق الساري بين الطرفين.