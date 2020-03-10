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الرئيسية | حوادث | تهريب المخدرات يوقع خمسينيا في مركز باب سبتة‬

تهريب المخدرات يوقع خمسينيا في مركز باب سبتة‬

تهريب المخدرات يوقع خمسينيا في مركز باب سبتة‬
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 10 مارس 2020 - 15:18

تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بمركز باب سبتة، أمس الإثنين، من توقيف مواطن فرنسي من أصول مغربية، يبلغ من العمر 51 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وتهريب المخدرات على الصعيد الدولي.

ووقف مصدر لهسبريس فقد جرى توقيف المشتبه فيه أثناء استعداده لمغادرة التراب الوطني على متن سيارة نفعية ذات ترقيم فرنسي، إذ أسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل العربة عن حجز 25 كلغ من مخدر الشيرا على شكل صفائح مخبأة بطريقة محكمة بداخل لوحة القيادة؛ فضلا عن حجز 500 غرام من مخدر الهيروين.

المشتبه فيه أخضع لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف كافة ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد امتداداتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.

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