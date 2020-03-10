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كُتّاب وآراء
رصاص الشرطة ينقذ فتاة من "مقدة" في أكادير
وجد مقدم شرطة يعمل بفرقة السير والجولان بولاية أمن أكادير، صباح اليوم الثلاثاء، نفسه مضطرا لاستعمال سلاحه الوظيفي خلال تدخل أمني لتوقيف شخصين كانا بصدد تعريض فتاة للسرقة تحت التهديد بالعنف، وعرضا موظف الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن موظف الشرطة المذكور كان بصدد تنظیم حركية السير والجولان بأحد المحاور الطرقية بحي السلام بأكادير، عندما اضطر للتدخل من أجل ضبط شخصين كانا في حالة تلبس بتعريض فتاة للسرقة المقرونة بالعنف.
وواجه أحده المعنيين الشرطي بمقاومة عنيفة باستعمال سلاح أبيض عبارة عن "مقدة"، ما اضطر موظف الشرطة إلى استعمال سلاحه الوظيفي، مطلقا رصاصتين، الأولى تحذيرية، فيما يشتبه في إصابة الرصاصة الثانية أحد المشتبه فيهما، الذي تمكن من الفرار رفقة شريكه على متن دراجة نارية.
وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات التي تجريها مصالح الأمن بأكادير متواصلة من أجل توقيف المشتبه فيهما بعد أن تم تحديد هويتهما؛ وذلك في أفق إخضاعهما لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة ظروف وملابسات الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.