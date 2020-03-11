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كُتّاب وآراء
إجرام "العسكري" يصل إلى النهاية ضواحي تاونات
ألقت السلطة المحلية لقيادة سيدي المخفي بإقليم تاونات، حوالي منتصف الليلة الماضية، القبض على مشتبه في سرقته رؤوسا من المواشي في ملكية فلاحين بجماعة تمزكانة المجاورة، واعتراض سبيل المارة وسلبهم أغراضهم الشخصية تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض.
وحسب ما أوردته مصادر هسبريس فإن عملية توقيف المعني بالأمر (ح. ع)، الملقب بـ"العسكري"، تمت من داخل دوار "تزركان" التابع لجماعة "تمزكانة" حيث يقيم، مبرزة أن عددا من الضحايا سبق لهم أن وجهوا شكايات ضده يتهمونه فيها باعتراض سبيلهم وسلبهم أغراضهم الشخصية تحت التهديد بواسطة أداة حادة، ضمنهم ضحية سلبه مبلغا ماليا مهما بعد أن عرضه لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض.
المصادر ذاتها أوضحت أن عملية توقيف "العسكري" أشرف عليها قائد سيدي المخفي، مسنودا بعناصر من القوات المساعدة، بعد عملية ترصد ليلية للمعني بالأمر، مبرزة أن هذه العملية ووجهت بمقاومة شرسة من طرف الأخير.
وتم تسليم المشتبه فيه، المزداد سنة 1987، لمصالح المركز الترابي للدرك الملكي بغفساي من أجل استكمال البحث، تضيف المصادر ذاتها.