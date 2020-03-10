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كُتّاب وآراء
توقيف مرتكب جريمة قتل قبل 7 سنوات بسطات
تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد سعيد سرية سطات، اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص يشتبه في ارتكابه جريمة قتل سنة 2013 بإقليم سطات، بعدما ظل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من قبل المصالح الأمنية، إذ فرّ من العدالة واختفى نواحي مدينة الحسيمة، حيث اشتغل في حقول القنب الهندي (الكيف) شمال المغرب.
وأوضحت مصادر هسبريس أن المشتبه فيه زار مسقط رأسه بمنطقة أولاد سعيد بإقليم سطات؛ وفي إطار تتبع العناصر المبحوث عنها أو المشتبه في ارتكابها جنحا أو جرائم مختلفة، وبناء على إخبارية توصل بها مركز الدرك بأولاد سعيد، انتقلت إلى مسقط رأسه وتمكنت من توقيفه في حالة سكر، وبعد تنقيطه تبيّن أنه مبحوث عنه بموجب مذكرة بحث في موضوع جريمة قتل.
وأردفت المصادر ذاتها بأن النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات أمرت بوضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، مع الاستماع إليه في محضر تمهيدي، قبل عرضه على الوكيل العام للملك لاتخاذ القرار القانوني في حقه، في انتظار استدعاء أشخاص آخرين للاستماع إليهم من قبل عناصر الضابطة القضائية لكشف علاقتهم بالقضية.
تجدر الإشارة إلى أن شخصا (ي،م) ذهب ضحية جريمة قتل بإقليم سطات بعدما تلقى ضربات قاتلة من قبل غريمه بواسطة آلة حادة، إذ توفي رغم تلقي بعض العلاجات الضرورية في المستشفى، في حين لاذ المشتبه فيه بالفرار، ليظل موضوع مذكرة بحث وطنية، وبقي مختفيا بشمال المغرب إلى أن جرى توقيفه صباح اليوم الثلاثاء.