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الرئيسية | حوادث | ترويج المخدرات يوقف شخصين بمدينة مراكش

ترويج المخدرات يوقف شخصين بمدينة مراكش

ترويج المخدرات يوقف شخصين بمدينة مراكش
إبراهيم مغراوي
الثلاثاء 10 مارس 2020 - 19:15

أوقفت عناصر الفرقة الولائية لمحاربة المخدرات والمؤثرات العقلية بمراكش، الاثنين، شخصا رفقة شريك له يشتبه في تعاطيهما لترويج المخدرات الصلبة "الكوكايين".

وأفادت مصادر هسبريس الأمنية بأن الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة في هذا الشأن بينت أن المشتبه فيهما استقدما خلال الأيام الماضية كمية من المخدر المذكور.

وأضافت أن أحد الموقوفين احتفظ بهذه الكمية من المخدرات بمحل سكناه بحي سيدي يوسف بن علي، من أجل إعادة ترويجها بالمدينة الحمراء.

وكشفت المصادر نفسها أن التفتيش القانوني الذي تم بالمنزل المذكور أسفر عن حجز نحو ربع كيلوغرام من مخدر الكوكايين الخام.

خلال التحقيق الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، أقرّ المعنيان بالأمر بأنهما اقتنيا هذه المخدرات من إحدى مدن الشمال بغرض تصريفها بمدينة مراكش.

وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية لحاجة البحث والتقديم أمام العدالة، بينما مازال البحث مستمرا في أفق الوصول إلى مزوّدهما بالبضاعة وكل من ثبت تورطه في سياق هذه القضية.

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