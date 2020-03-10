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الرئيسية | حوادث | شاب ينتحر شنقا داخل منزل أسرته قرب تاونات

شاب ينتحر شنقا داخل منزل أسرته قرب تاونات

شاب ينتحر شنقا داخل منزل أسرته قرب تاونات
رشيد الكويرتي من فاس
الثلاثاء 10 مارس 2020 - 21:50

عثر، مساء اليوم الثلاثاء، على جثة شاب معلقة بواسطة حبل ربط بعارضة خشبية، داخل منزل أسرته الكائن بدوار الرشاش التابع لجماعة تمزكانة بإقليم تاونات.

واستنادا إلى ما نقلته مصادر هسبريس فإن الهالك (س.ع) عازب ومن مواليد سنة 1984 وكان قيد حياته يشتغل مياوما، مبرزة أن الشاب المعني قد يكون وضع حدا لحياته شنقا لأسباب ما زالت غامضة.

واستنفر هذا الحادث مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بغفساي، حيث باشرت تحقيقاتها الميدانية حول هذه الواقعة بالاستماع إلى أفراد من محيط الهالك وأسرته.

وقد جرى نقل جثة الهالك المعني نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، قصد إخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة.

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