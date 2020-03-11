إتلاف أطنان من الممنوعات بضواحي مدينة طنجة

جمال سماحي

تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، قامت لجنة مختلطة، الثلاثاء، بإتلاف 27 طنا من مخدر الشيرا و3 ملايين و381 ألف قرص طبي من نوع "ترامادول" وكمية مهمة من أصناف أخرى من المخدرات، بمنطقة خلاء تابعة للنفوذ الترابي لجماعة الحجريين التابعة للنفود الترابي لإقليم طنجة، كانت حصيلة تدخل مختلف مصالح الأمن بمدينة البوغاز.

وقال أحمد بوحلتيت، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، إن "المخدرات المحجوزة هي نتيجة تضافر جهود جميع عناصر الشرطة القضائية، من أجل محاربة هذه الظاهرة الخطيرة التي تمس بالأساس الفرد والمجتمع والاقتصاد الوطني"، مشيرا إلى أن عملية إتلافها تمت بإشراف لجنة مختلطة تتكون من ممثلي مصالح الأمن والدرك والجمارك والوقاية المدنية ووزارة الصحة، وبحضور السلطة المحلية، وبرئاسة النيابة العامة.

وأوضح نبيل الناجي، رئيس مكتب المصالحات والمتابعات القضائية للجمارك بميناء طنجة المتوسط، أن عملية إتلاف المخدرات المحجوزة ضمت "3 ملايين و381 ألف قرص طبي من مخدر 'ترامادول'، و27 ألف كيلوغرام من مخدر الشيرا، وأكثر من 568 ألف قرص مهلوس، و1400 قارورة من سائل الشيشة، وأيضا 23 غراما من الماريوانا، و49 كيلوغراما من المعسل، و425 غراما من الكيف، و400 علبة سجائر".

وأضاف المتحدث ذاته أن هذه العملية "تدخل في إطار العمليات التي قامت بها مصالح الجمارك، بمؤازرة عناصر الشرطة بميناء طنجة المتوسط، خلال سنة 2019 وبداية سنة 2020".