24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1507:4113:4216:5919:3620:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الحارس السابق منير البرازي يغادر إلى دار البقاء (5.00)

  2. إصابة وزيرة الصحة البريطانية بفيروس "كورونا" (5.00)

  3. التراث الفقهي البائد لمناهضة حقوق المغربيات (5.00)

  4. ناقد فني: غيابُ الرُّؤيةِ يكرّس التَّسَيُّب في المهرجان الوطني للفيلم (5.00)

  5. كفاءات الإدارة .. المغاربة ينتظرون تفعيل الحكومة لتوجيهات الملك (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | إسبانيا تسمح بمرور النفايات عبر معبر "ترخال"

إسبانيا تسمح بمرور النفايات عبر معبر "ترخال"

إسبانيا تسمح بمرور النفايات عبر معبر "ترخال"
متابعة من خالد ملوك
الأربعاء 11 مارس 2020 - 09:36

عبّرت مديرية الجمارك بجهة طنجة تطوان الحسيمة عن قلقها الشديد إزاء واقعة اجتياز سيارة محملة بالأزبال النقطة الجمركية الخاصة بقوات الأمن الإسباني في الجانب الآخر من معبر "ترخال" بالحدود الفاصلة مع ثغر سبتة المحتل، قبل أن يتم اعتراض سبيلها من قبل عناصر الجمارك المغربية، التي تمكنت من ضبط كمية مهمة من النفايات الممنوع تداولها.

وقالت جمعية "Residentes Ceuta" الإسبانية، التي تعنى بالقضايا ذات الطابع الاجتماعي، إن الواقعة لم ترق مديرية الجمارك لجهة الشمال المغربي، التي دعت إلى فرض المزيد من الضوابط والرفع من تدابير المراقبة الحدودية تفاديا لتكرار مثل هذه الوقائع المستفزة، مشيرة إلى أن السيارة التي تم إيقافها كانت محملة بأنواع عديدة من الخردة والمعدات القديمة.

وأضاف التنظيم الجمعوي، في تصريحات نقلتها صحيفة "إلفارو دي ثيوتا"، أن مديرية الجمارك المغربية اتهمت نظيرتها الإسبانية بـ"التساهل أحيانا" بشأن عمليات التفتيش التي تهم العربات القادمة من ثغر سبتة السليب، موردا في السياق نفسه أن السلطات المغربية جد قلقة لما وقع، وأنها "ترفض أن تتحول الممرات الحدودية إلى نقط لتمرير الأزبال".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - momo الأربعاء 11 مارس 2020 - 09:47
دبا عاد شفتو هادشي؟فين كنتو هادي عقود من الزمن ولافيراي كيخرج من باب سبتة وباب مليلية، ولا باغين غير فين تلصقو اغلاق المعابر في وجه المساكين، الناضور والنواحي باب مليلية هي المتنفس ديال المنطقة، الا غادي تسدوها شوفو من حال الناس مساكين لي عايشين تما وديرو ليهم شي حل جدري، المنطقة الصناعية د سلوان رجعات شبح ماكاين وااالو فيها. انشري يا هسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.