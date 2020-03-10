24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1507:4113:4216:5919:3620:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الحارس السابق منير البرازي يغادر إلى دار البقاء (5.00)

  2. رصيف الصحافة: تحضيرات دبلوماسية لزيارة الملك إلى بريطانيا (5.00)

  3. ارتفاع أسعار المحروقات (5.00)

  4. فتح باب التمويلات أمام ألف مقاولة بالدار البيضاء (5.00)

  5. الإقبال الأجنبي يرفع صادرات المغرب من الأحذية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | جثة رياضي سابق تستنفر السلطات بمدينة الفنيدق

جثة رياضي سابق تستنفر السلطات بمدينة الفنيدق

جثة رياضي سابق تستنفر السلطات بمدينة الفنيدق
هسبريس من تطوان
الثلاثاء 10 مارس 2020 - 23:45

عثر، مساء الثلاثاء، على جثة شخص في الستينيات من العمر، ملقاة على الأرض وسط كورنيش الرييفيين في مدينة الفنيدق، وفق ما أوردته مصادر محلية متطابقة.

مصادر هسبريس أفادت بأن الجثة تعود لـ"ح، ك"، الذي كان قيد حياته وجها رياضيا معروفا في مجال كرة القدم بالمدينة قبل أن تنقلب حياته رأسا على عقب، بعد معاناته من اضطرابات نفسية ويعيش حالة تشرد.

وأضافت المصادر ذاتها أن استنفارا واكب الواقعة عجل بانتقال عناصر من السلطات المحلية وعناصر الشرطة، التي عملت على توجيه جثمان الهالك إلى مستودع الأموات، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي أو المعاينة الطبية، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة قصد الوقوف على ظروف وملابسات الوفاة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.