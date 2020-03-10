جثة رياضي سابق تستنفر السلطات بمدينة الفنيدق

هسبريس من تطوان

عثر، مساء الثلاثاء، على جثة شخص في الستينيات من العمر، ملقاة على الأرض وسط كورنيش الرييفيين في مدينة الفنيدق، وفق ما أوردته مصادر محلية متطابقة.

مصادر هسبريس أفادت بأن الجثة تعود لـ"ح، ك"، الذي كان قيد حياته وجها رياضيا معروفا في مجال كرة القدم بالمدينة قبل أن تنقلب حياته رأسا على عقب، بعد معاناته من اضطرابات نفسية ويعيش حالة تشرد.

وأضافت المصادر ذاتها أن استنفارا واكب الواقعة عجل بانتقال عناصر من السلطات المحلية وعناصر الشرطة، التي عملت على توجيه جثمان الهالك إلى مستودع الأموات، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي أو المعاينة الطبية، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة قصد الوقوف على ظروف وملابسات الوفاة.