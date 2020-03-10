24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
11/03/2020
الأيام القادمة
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:15
|07:41
|13:42
|16:59
|19:36
|20:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- هكذا يجري مختبر "معهد باستور" تحاليل الإصابة بفيروس "كورونا"
- الصحة: حالة "مصابي كورونا" مطمئنة .. والمتوفية تدفن وفق الشريعة
- غياب التحسيس يُضعف الوقاية من "كورونا" في المدارس المغربية
- ترويج المخدرات يوقف شخصين بمدينة مراكش
- البطاقة الوطنية الجديدة تحارب التزوير والانتحال وتدمج القاصرين
رصيف الصحافة: تحضيرات دبلوماسية لزيارة الملك إلى بريطانيا (5.00)
- المغرب يعلن تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا" المستجد - (199)
- ثالث إصابة مؤكدة بـ"كورونا" في المغرب .. سائح فرنسي بمراكش - (144)
- سلفيون يتشبثون بـ"الخرافة والمؤامرة" أمام انتشار فيروس "كورونا" - (117)
- السائح الفرنسي المصاب بـ"كورونا" أقام في فندق شهير بمراكش - (95)
- رسمياً .. المغرب يقرر تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا - (76)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
جثة رياضي سابق تستنفر السلطات بمدينة الفنيدق
الثلاثاء 10 مارس 2020 - 23:45
عثر، مساء الثلاثاء، على جثة شخص في الستينيات من العمر، ملقاة على الأرض وسط كورنيش الرييفيين في مدينة الفنيدق، وفق ما أوردته مصادر محلية متطابقة.
مصادر هسبريس أفادت بأن الجثة تعود لـ"ح، ك"، الذي كان قيد حياته وجها رياضيا معروفا في مجال كرة القدم بالمدينة قبل أن تنقلب حياته رأسا على عقب، بعد معاناته من اضطرابات نفسية ويعيش حالة تشرد.
وأضافت المصادر ذاتها أن استنفارا واكب الواقعة عجل بانتقال عناصر من السلطات المحلية وعناصر الشرطة، التي عملت على توجيه جثمان الهالك إلى مستودع الأموات، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي أو المعاينة الطبية، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة قصد الوقوف على ظروف وملابسات الوفاة.