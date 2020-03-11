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كُتّاب وآراء
إتلاف مخدرات ومواد مهربة ضواحي مدينة طانطان
تم بمدينة طانطان، أمس الثلاثاء، إتلاف كمية من المخدرات والمشروبات الكحولية والمواد المهربة المحجوزة من طرف السلطات المختصة في عمليات متفرقة طيلة الأشهر الماضية.
وهمت العملية، التي أشرف عليها نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطانطان، بحضور ممثل عن إدارة الجمارك وأعضاء اللجنة القانونية المكلفة بعملية الإتلاف، إحراق 10 أطنان من مخدر الشيرا و3 غرامات من الكوكايين، و204 وحدات من أقراص الهلوسة، و37314 علبة من السجائر المهربة.
كما همت هذه العملية التي تمت بمنطقة خلاء داخل النفوذ الترابي لجماعة الوطية إتلاف 1033،66 لترا من مسكر ماء الحياة، و15 كيلوغراما من مخدر "الكيف"، و5 كيلوغرامات من "طابا"، إضافة إلى 640 وحدة معلبة من مادة الزبدة منتهية الصلاحية.