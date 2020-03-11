24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1507:4113:4216:5919:3620:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الحارس السابق منير البرازي يغادر إلى دار البقاء (5.00)

  2. النموذج التنموي: ميلاد مزرعة مستحيلة (5.00)

  3. ناقد فني: غيابُ الرُّؤيةِ يكرّس التَّسَيُّب في المهرجان الوطني للفيلم (5.00)

  4. كفاءات الإدارة .. المغاربة ينتظرون تفعيل الحكومة لتوجيهات الملك (5.00)

  5. كورونا والاقتصاد العالمي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | ‪إتلاف مخدرات ومواد مهربة ضواحي مدينة طانطان‬

‪إتلاف مخدرات ومواد مهربة ضواحي مدينة طانطان‬

‪إتلاف مخدرات ومواد مهربة ضواحي مدينة طانطان‬
مصطفى البكار
الأربعاء 11 مارس 2020 - 11:40

تم بمدينة طانطان، أمس الثلاثاء، إتلاف كمية من المخدرات والمشروبات الكحولية والمواد المهربة المحجوزة من طرف السلطات المختصة في عمليات متفرقة طيلة الأشهر الماضية.

وهمت العملية، التي أشرف عليها نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطانطان، بحضور ممثل عن إدارة الجمارك وأعضاء اللجنة القانونية المكلفة بعملية الإتلاف، إحراق 10 أطنان من مخدر الشيرا و3 غرامات من الكوكايين، و204 وحدات من أقراص الهلوسة، و37314 علبة من السجائر المهربة.

كما همت هذه العملية التي تمت بمنطقة خلاء داخل النفوذ الترابي لجماعة الوطية إتلاف 1033،66 لترا من مسكر ماء الحياة، و15 كيلوغراما من مخدر "الكيف"، و5 كيلوغرامات من "طابا"، إضافة إلى 640 وحدة معلبة من مادة الزبدة منتهية الصلاحية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.