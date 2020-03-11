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كُتّاب وآراء
شكايات مواطنين تعجل بتوقيف لصين في مراكش
أوقفت مصالح المنطقة الأمنية المدينة جليز بمراكش شخصين يشتبه في ارتكابهما سرقة بالحي المحمدي باستعمال ناقلة ذات محرك، مع حجز الدراجة لفائدة البحث.
وأفادت مصادر هسبريس بأن الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة في هذا الشأن بينت أن المشتبه فيهما ينحدران من نواحي مدينة مراكش.
وأضافت المصادر ذاتها أن المعنيين بالأمر ضبطا لحظة فرارهما على متن دراجة نارية، بعد عمليتي سرقة على مستوى الوحدة الرابعة بالحي المحمدي بمقاطعة جليز.
وخلال التحقيق أقر الموقوفان بترددهما على الحي المذكور في الآونة الأخيرة، واقتراف مجموعة من عمليات السرقة بالخطف، مستعملين الدراجة النارية للفرار.
يذكر أن المعنيين بالأمر وضعا تحت تدبير الحراسة النظرية لحاجة البحث والتقديم أمام العدالة، وذلك بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التدخل يأتي تفاعلا مع شكايات المواطنين بغية درء كل ما من شأنه أن يهدد سلامتهم البدنية أو يمسّ بممتلكاتهم.