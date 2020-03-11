توقيف متلبسة بحيازة "ريفوتريل" في باب سبتة

هسبريس من تطوان

تمكنت عناصر الأمن الوطني، بتنسيق مع عناصر الجمارك العاملة بمركز باب سبتة، زوال أمس الثلاثاء، من توقيف فتاة تبلغ من العمر 19 سنة، وذلك لتورطها في محاولة تهريب 1230 قرصا طبيا مخدرا.

عملية توقيف الفتاة جاءت مباشرة بعد وصولها من مدينة سبتة وهي في حالة تلبس بمحاولة تهريب 1230 قرصا من نوع "ريفوتريل" كانت تخفيها بعناية تحت ملابسها.

وقد جرى الاحتفاظ بالموقوفة تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنية بالأمر.