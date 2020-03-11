24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1507:4113:4216:5919:3620:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مختبر تحاليل كورونا (5.00)

  2. سلطات البيضاء تزين الطرقات وتستنفر المقاطعات خلال مقام الملك (5.00)

  3. النموذج التنموي: ميلاد مزرعة مستحيلة (5.00)

  4. عمل المرأة خارج البيت (5.00)

  5. وجوه نـسائية أمازيغية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | خطير .. محاولة "دهس جماعي" لتلاميذ بمراكش

خطير .. محاولة "دهس جماعي" لتلاميذ بمراكش

خطير .. محاولة "دهس جماعي" لتلاميذ بمراكش
هسبريس من الرباط
الأربعاء 11 مارس 2020 - 16:05

باشرت عناصر الشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا تمهيديا، زوال اليوم الأربعاء، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لسائق سيارة، يبلغ من العمر 26 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في التسبب عمدا في ارتكاب حادثة سير بجروح وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن المشتبه فيه كان يسوق سيارة مملوكة لشركة لبيع تجهيزات منزلية، عندما دخل في خلاف عرضي مع مجموعة من التلاميذ بالتزامن مع مغادرتهم لمؤسستهم التعليمية.

وأورد البلاغ أن الخلاف تطور إلى زيادة السائق في سرعة السيارة والرجوع بها للخلف مرات متكررة، متسببا في إصابة أربعة تلاميذ بجروح خفيفة وإلحاق خسائر مادية بثلاث سيارات وثلاث دراجات نارية في ملك الخواص.

وقد تم نقل التلاميذ المصابين للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية جراء الإصابات الخفيفة التي تعرضوا لها، بينما تم الاحتفاظ بالسائق المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد دوافعها وخلفياتها الحقيقية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - ولد مراكش الأربعاء 11 مارس 2020 - 16:18
السجن النافد لهذا المجرم لتعمده قتل التلاميذ. بالشفاء العاجل لكل جريح.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
2 - متابع الأربعاء 11 مارس 2020 - 16:19
شاهدت الفيديو يجب معاقبة الساءق لتعريضه لحياة الناس للخطر ....
لكن وحب توجيه نداء للآباء اللي كيحبسو الطريق أمام المدارس حتى يأتي ابنه المدلل دون اكتراث لمصالح الناس المهم موت انت هو ما يتحرك حتى يجيب السي الابن المدلل.
كل انفلاتات الأعصاب أمام المدارس سببها للآباء الذين يعلمون أبناءهم الأنانية من الصغر ...
بغيتي ولدك وجب إيقاف السيارة بعيدا و الترجل دون أن تتسبب في عرقلة الطريق و لذلك وجب تدخل الشرطة بإعطاء للآباء مخالفات عن كل توقف .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
59
3 - كوفيد الأربعاء 11 مارس 2020 - 16:29
تصرف غير مبرر لكن هاد البراهش باسلين بزاف خصوصا اذا كانو مجموعين ومعاهم فتيات. أتخيل شنو ممكن يكونو دارو ليه باش كان عندو هاد رد الفعل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
54
4 - الله يهدي ما خلق الأربعاء 11 مارس 2020 - 16:29
راه حتى شي ناس زادو فيه لا حول ولا قوة الا بالله تيقطعو بلا ما يشوفو الطريق ولا يبقا غاادي قدامك و مووت انت زمان كنا نسمعو طموبيل جاية نهربوا دابا هاد البعالك ما يخافو ما والو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
47
5 - rachid الأربعاء 11 مارس 2020 - 16:34
أنا متأكد 100% بلي التلاميذ هما سباب هدا المشكل .نصيحة مني لجميع قراء هسبريس إلى دمك سخون مدوزش من قدام شي مؤسسة تعليمية اللهم نبدل الطريق أولا نوقع فشي مشكيل بحال هدا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
6 - عمر الأربعاء 11 مارس 2020 - 16:34
الشروع في القتل العمد عطيوه
20 سنة يبرد شوية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
7 - الفيلسوف الأربعاء 11 مارس 2020 - 16:44
مهما فعل التلاميذ فلا يمكن الرد بمثل هذا الرد العنيف الذي كاد ان يسبب الموت لأحدهم...
النيابة العامة سوف لن تتنازل عن حقها في الدفاع عن المتضررين وسوف يقضي الجاني اشهرا من الجحيم بعد دقائق من الغضب...
كيخص الإنسان ملي يخرج من الدار يكون مبرد ويصبر فحقو حتى يمشي لدارو ونعس ولا بدوش ويحيد الضغط و العيا وغادي ينسى اش طارى ليه...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
8 - عادل الأربعاء 11 مارس 2020 - 16:47
وجب ضبط الأعصاب خاصة أمام شباب متهور لا يسمح بمرور أحد أمام مؤسسته، فإياكم والغضب ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
9 - الأربعاء 11 مارس 2020 - 16:47
الخطأ هو خطأ التلاميذ .يجب تطبيق القانون على السائقين والراجلين سواء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.