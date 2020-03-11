خطير .. محاولة "دهس جماعي" لتلاميذ بمراكش

هسبريس من الرباط

باشرت عناصر الشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا تمهيديا، زوال اليوم الأربعاء، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لسائق سيارة، يبلغ من العمر 26 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في التسبب عمدا في ارتكاب حادثة سير بجروح وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن المشتبه فيه كان يسوق سيارة مملوكة لشركة لبيع تجهيزات منزلية، عندما دخل في خلاف عرضي مع مجموعة من التلاميذ بالتزامن مع مغادرتهم لمؤسستهم التعليمية.

وأورد البلاغ أن الخلاف تطور إلى زيادة السائق في سرعة السيارة والرجوع بها للخلف مرات متكررة، متسببا في إصابة أربعة تلاميذ بجروح خفيفة وإلحاق خسائر مادية بثلاث سيارات وثلاث دراجات نارية في ملك الخواص.

وقد تم نقل التلاميذ المصابين للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية جراء الإصابات الخفيفة التي تعرضوا لها، بينما تم الاحتفاظ بالسائق المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد دوافعها وخلفياتها الحقيقية.