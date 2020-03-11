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الرئيسية | حوادث | حبل ينهي حياة متزوج في دوار "الخرفان" بوزان

حبل ينهي حياة متزوج في دوار "الخرفان" بوزان

حبل ينهي حياة متزوج في دوار "الخرفان" بوزان
هسبريس من وزان
الأربعاء 11 مارس 2020 - 20:05

أقدم شخص على وضع حد لحياته، اليوم الأربعاء، بدوار الخرفان التابع للنفوذ الترابي لجماعة زومي، إقليم وزان، بعدما لف حبلا حول عنقه ووصله بغصن شجرة، وفق ما أكدته مصادر مطلعة لهسبريس.

وتبعا للمصدر ذاته، فإن الهالك متزوج وأب لأطفال، كان يقيم بجماعة بوقرة بالإقليم ذاته قبل أن يقدم على إنهاء حياته في ظروف غامضة ولأسباب مجهولة خلال زيارته لعائلة زوجته.

وفور إخطارها، انتقلت عناصر من الدرك الملكي بزومي وممثل عن السلطات المحلية إلى عين المكان لجمع الدلائل والقرائن التي ستفيد في البحث، بالموازاة مع توجيه جثمان الهالك إلى مستودع الأموات، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، في انتظار ما سيفسر عنه التحقيق للكشف عن جميع ظروف وملابسات وأسباب الواقعة.

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