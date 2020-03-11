قصة دهس سائق سيارة "هائج" لتلاميذ بمراكش

إبراهيم مغراوي

دهست سيارة مملوكة لشركة لبيع تجهيزات منزلية، اليوم الأربعاء، أربعة تلاميذ يتابعون دراستهم بمؤسستين للتعليم الخصوصي بمقاطعة جليز.

وقال مسؤول بإحدى المؤسسات التعليمية المعنية في تصريح لهسبريس: "تعرض التلاميذ الأربعة لإصابات متفاوتة الخطورة، وواحد حالته خطرة".

وأضاف: "حتى الممتلكات أصيبت بخسائر مادية كبيرة، ولولا الألطاف الربانية لكان السائق هو الآخر من بين الهالكين بعدما هاجمه جمهور من المواطنين فلجأ إلى إحدى المؤسسات".

وفتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا تمهيديا في هذا الحادث المروري للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لسائق السيارة الذي يبلغ من العمر 26 سنة.

وأرجعت مصادر هسبريس الحادث المذكور إلى سلوكيات المراهقة بالنظر إلى خصوصية المنطقة التي تضم مؤسسات تعليمية، والتي تستقطب من حين لآخر شبانا يقودون سياراتهم أو درجاتهم النارية بسرعة مفرطة وبطريقة استعراضية".

وقالت مصادر أمنية لهسبريس إن "المشتبه فيه كان يقود سيارة بالشارع فدخل في خلاف عرضي مع مجموعة من التلاميذ بالتزامن مع مغادرتهم لمؤسستهم التعليمية".

وأضافت أن "الأمر تطور إلى زيادة السائق في سرعة السيارة والرجوع بها إلى الخلف مرات متكررة، متسببا في إصابة أربعة تلاميذ بجروح خفيفة وإلحاق خسائر مادية بثلاث سيارات وثلاث دراجات نارية في ملك الخواص".

وفور تعرض التلاميذ لهذا الحادث، حضرت سيارات الإسعاف والسلطة المحلية وعناصر الأمن الذين أشرفوا على نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وأوقف عناصر الشرطة السائق، الذي تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد دوافعها وخلفياتها الحقيقية.