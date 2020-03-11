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كُتّاب وآراء
الدرك يضع حدا لنشاط "الصنارة" بضواحي تاونات
تمكنت مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بالورتزاغ بإقليم تاونات، اليوم الأربعاء، من توقيف شخص من مواليد سنة 1966، كان البحث جار عنه منذ مدة في قضايا مختلفة، منها إعداد وترويج ماء الحياة، وبيع الخمور دون رخصة، وزراعة المخدرات وحيازتها والاتجار بها.
وبحسب ما أوردته مصادر هسبريس، فقد تم توقيف المشتبه فيه، المسمى "س. ق" والملقب بـ"الصنارة"، المبحوث عنه بموجب أزيد من 10 مذكرات بحث، وسط رحاب السوق الأسبوعي أربعاء تافرانت ضواحي غفساي، وذلك بعد عملية ترصد ناجحة من طرف العناصر الدركية.
وقد تم وضع المشتبه فيه رهن تدابير الحراسة النظرية لأجل البحث التمهيدي بأمر من مصالح النيابة العامة المختصة، تورد المصادر ذاتها.