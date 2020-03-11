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مبحوث عنه يسقط في قبضة الدرك نواحي سطات
الأربعاء 11 مارس 2020 - 16:55
أوقفت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي أولاد مراح سيدي حجاج سرية سطات، اليوم الأربعاء، مشتبها فيه بترويج المخدرات كان موضوع مذكرات بحث في قضايا مماثلة.
وأفادت مصادر هسبريس بأن المشتبه فيه شكّل موضوع 10 مذكرات بحث في الاتجار بالمخدرات، قبل أن تتمكّن عناصر درك أولاد مراح من توقيفه وحجز كمية مهمة من مخدري الشيرا" والقنب الهندي.
وأمرت النيابة العامة بالدائرة القضائية سطات بوضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، مع الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانونيّ، قبل عرضه غدا الخميس على أنظار النيابة العامة المختصة للنظر في المنسوب إليه.